Дочь Серова показала лицо без фильтров

Дочь российского певца Александра Серова Мишель показала лицо без фильтров и масок. Она опубликовала в социальных сетях ролик, в котором демонстрирует, как выглядит с легким макияжем.
29-летнюю девушку часто упрекают в чрезмерном пользовании масками и фильтрами.
"Настоящая я вот. И домашняя. Я специально сняла видео экрана, чтобы показать, что сняла селфи без фильтров и масок. Дневной свет сейчас за окном. Повседневный макияж", — отметила Серова.
Впрочем, вскоре после этого девушка вновь опубликовала видео, на котором вернула привычные маски, и отметила:
"Все же с фильтрами как-то оно поинтереснее, правда?".
В настоящее время Мишель Серова замужем за бизнесменом Романом, у них двое детей.
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