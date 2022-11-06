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2 часа назад

Дочь Александра Серова показала лицо без фильтров

Стелла Шмель

Дочь российского певца Александра Серова Мишель показала лицо без фильтров и масок. Она опубликовала в социальных сетях ролик, в котором демонстрирует, как выглядит с легким макияжем.

Дочь Серова показала лицо без фильтров
Фото: СоцсетиСоцсети

29-летнюю девушку часто упрекают в чрезмерном пользовании масками и фильтрами.

"Настоящая я вот. И домашняя. Я специально сняла видео экрана, чтобы показать, что сняла селфи без фильтров и масок. Дневной свет сейчас за окном. Повседневный макияж", — отметила Серова.

Соцсети

Впрочем, вскоре после этого девушка вновь опубликовала видео, на котором вернула привычные маски, и отметила:

"Все же с фильтрами как-то оно поинтереснее, правда?".

Раскрыта настоящая фамилия певца Серова

В настоящее время Мишель Серова замужем за бизнесменом Романом, у них двое детей.

Ранее мы писали, что Виктория Боня показала сгоревшее лицо после похода в горы.

Звёзды,Александр Серов,Виктория Боня,
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