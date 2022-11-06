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16 минут назад

Самбурская раскрыла свою мотивацию заниматься спортом

Стелла Шмель

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская рассказала, что мотивирует ее на занятия спортом. В социальных сетях она опубликовала свою фотографию и отметила, что ей нравится то, как она выглядит.

При этом, звезда призналась, что ей не очень нравится сам процесс тренировок.

"Не могу сказать, что прям обожаю тренироваться. Но меня мотивирует отражение в зеркале, работаю на результат, других вариантов нет", - сказала она.

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Также она дала совет тем, кому скучно заниматься обычным фитнесом. Самбурская порекомендовала попробовать пилатес, групповые тренировки, воркаут.

"Тот, кто хочет, ищет возможности, а не отговорки", - заключила она.

Ранее мы писали, что ученые раскрыли вид спорта, который повышает желание у женщин.

Звёзды,Видео,Настасья Самбурская,
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