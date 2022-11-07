Мать Александра Реввы: «Сыну нравится быть подкаблучником»

Мать известного шоумена и комика Александра Реввы Любовь Рачеева заявляет, что ей не позволяют видеться с внучками, об этом пишет "Starhit" , ссылаясь на слова самой женщины в эфире телешоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

Рачеева признается, что и сын не балует ее вниманием – не навещает и не звонит. В то время как сама она старается любыми способами встретиться с родственниками – посещает гостиницы, в которых останавливается сын во время гастролей, ходит на его концерты и передает там внучкам подарки, если удается встретить их.