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51 минуту назад

Мать Александра Реввы: «Сыну нравится быть подкаблучником»

Мира Маркина

Мать известного шоумена и комика Александра Реввы Любовь Рачеева заявляет, что ей не позволяют видеться с внучками, об этом пишет "Starhit", ссылаясь на слова самой женщины в эфире телешоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

Мать Александра Реввы: «Сыну нравится быть подкаблучником»
Фото: СоцсетиСоцсети

Мать артиста считает, что виной ее разлуки с внучками служит воля супруги Реввы Анжелики. Пара воспитывает двоих дочерей, которые лишены общения с родной бабушкой.

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Рачеева признается, что и сын не балует ее вниманием – не навещает и не звонит. В то время как сама она старается любыми способами встретиться с родственниками – посещает гостиницы, в которых останавливается сын во время гастролей, ходит на его концерты и передает там внучкам подарки, если удается встретить их.

«Я приехала на концерт, на который он не приглашал, с шоколадкой вышла к ребенку, обняла ее. Все сделано, чтобы я не видела ни детей, ни внуков. Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть», — рассказала мать Александра Реввы.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Самбурская раскрыла свою мотивацию заниматься спортом.

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