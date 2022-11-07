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2 часа назад

76-летняя Шер рассказала о романе с 36-летним продюсером

Мира Маркина

Певица Шер, которой в этом году исполнилось 76 лет, поведала миру о своем новом бойфренде, об этом рассказывает издание Daily Mail.

76-летняя Шер призналась в романе с 36-летним продюсером
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Новость заинтересовала общественность как минимум потому, что новому ухажеру известной певицы всего 36 лет. Его зовут Александр Эдвардс и он продюссер. Сообщается, что Шер вовсе не беспокоит сорокалетняя разница в возрасте и она уже познакомила возлюбленного со своей семьей.

Теперь же звезда решила заявить об этом на весь мир и опубликовала в своих соцсетях фотографию Александра, подписав снимок:

«Любовь не знает математики. Я не защищаю нас. Ненавистники будут ненавидеть... Неважно, ведь мы счастливы и никого не беспокоим. И не волнуйтесь, я влюблена, но не ослеплена этим».

Шер также отметила, что молодой партнер относится к ней, "как к королеве", потому она чувствует себя счастливой с ним.

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