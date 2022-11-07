Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Селену Гомес раскритиковали за неблагодарность отдавшей ей свою почку подруге

Диана Товсепова

Американская певица и актриса Селена Гомес рассказала о дружбе с коллегами по индустрии и об испортившихся отношениях с подругой, которая отдала ей свою почку.

Селену Гомес раскритиковали за неблагодарность отдавшей ей свою почку подруге
Фото: СоцсетиСоцсети

В интервью Rolling Stone Гомес рассказала, что изо всех сил пыталась подружиться с людьми из индустрии развлечений.

«Я никогда не вписывалась в группу крутых девушек, которые были знаменитостями», — сказала она. «Мой единственный друг в индустрии на самом деле — Тейлор [Свифт], поэтому я помню, что чувствовала себя чужой».

Интервью распространилось по соцсетям и многие были удивлены тем, что Гомес не упомянула свою подругу Франсию Раису, которая отдала ей почку, когда певица тяжело болела.

Селена Гомес рассказала о своем "худшем в истории" расставании

Позже поклонники заметили, что девушка больше не подписана на Гомес в Instagram.

Сама же Селена Гомес ответила на обвинения пользователей так:

«Извините, что я не упомянула всех людей, которых знаю».

Ранее мы писали о том, что Гомес не сможет сама выносить и родить ребенка.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители