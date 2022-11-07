Селену Гомес раскритиковали за неблагодарность отдавшей ей свою почку подруге

Американская певица и актриса Селена Гомес рассказала о дружбе с коллегами по индустрии и об испортившихся отношениях с подругой, которая отдала ей свою почку.

Фото: Соцсети Соцсети

В интервью Rolling Stone Гомес рассказала, что изо всех сил пыталась подружиться с людьми из индустрии развлечений.

«Я никогда не вписывалась в группу крутых девушек, которые были знаменитостями», — сказала она. «Мой единственный друг в индустрии на самом деле — Тейлор [Свифт], поэтому я помню, что чувствовала себя чужой».

Интервью распространилось по соцсетям и многие были удивлены тем, что Гомес не упомянула свою подругу Франсию Раису, которая отдала ей почку, когда певица тяжело болела.

Позже поклонники заметили, что девушка больше не подписана на Гомес в Instagram.

Сама же Селена Гомес ответила на обвинения пользователей так:

«Извините, что я не упомянула всех людей, которых знаю».