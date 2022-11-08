Американская модель Кендалл Дженнер появилась в откровенном наряде на гала-концерте Art + Film Gala LACMA в Лос-Анджелесе. Снимки публикует портал Page Six.
Для выхода в свет звезда выбрала платье французско-турецкого бренда Burc Akyol. Его низ выполнен из блестящего металлизированного материала, а верх из прозрачной ткани. При этом модель не надела бюстгальтер под низ, поэтому ее грудь была полностью оголена.
Дополнили смелый образ черные босоножки на шпильке и небольшие серьги. Визажисты сделали модели нюдовый макияж и уложили волосы легкими волнами.
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