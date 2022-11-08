Для выхода в свет звезда выбрала платье французско-турецкого бренда Burc Akyol. Его низ выполнен из блестящего металлизированного материала, а верх из прозрачной ткани. При этом модель не надела бюстгальтер под низ, поэтому ее грудь была полностью оголена.