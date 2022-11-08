Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
3 часа назад

Модель Кендалл Дженнер вышла в свет без белья в прозрачном платье

Катерина Саломе

Американская модель Кендалл Дженнер появилась в откровенном наряде на гала-концерте Art + Film Gala LACMA в Лос-Анджелесе. Снимки публикует портал Page Six.

Для выхода в свет звезда выбрала платье французско-турецкого бренда Burc Akyol. Его низ выполнен из блестящего металлизированного материала, а верх из прозрачной ткани. При этом модель не надела бюстгальтер под низ, поэтому ее грудь была полностью оголена.

Как сейчас выглядит супермодель 90-х Клаудия Шиффер

Дополнили смелый образ черные босоножки на шпильке и небольшие серьги. Визажисты сделали модели нюдовый макияж и уложили волосы легкими волнами.

Ранее мы писали о том, что 41-летняя модель Victoria's Secret показала фото с тренировки.

Звёзды,Видео,Кендалл Дженнер,Клаудия Шиффер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители