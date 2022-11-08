Пластический хирург раскрыл все операции Андреевой

60-летняя телеведущая Екатерина Андреева всегда выступала против пластических операций. По ее словам, секрет ее привлекательности и молодости в генах и правильном уходе. Но пластический хирург Максимильян Абозин утверждает обратное.
По словам врача, Андреева делала косметические процедуры в клиниках. Он подозревает, что это могли быть «подтяжка лица, эндоскопическая подтяжка, SMAS-подтяжка».
Но это еще не все. По мнению Абозина, телеведущая делала лазерную шлифовку кожи и вводила ботулотоксин.
Ранее мы писали о том, что пластический хирург рассказала об операциях Брежневой.