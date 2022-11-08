Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
2 часа назад

Шакире удалось сохранить опеку над детьми после развода с Пике

Диана Товсепова

Прошло пять месяцев с тех пор, как в июне прошлого года колумбийская певица Шакира и испанский футболист Жерар Пике объявили о своем расставании после 12 лет отношений и двух общих детей.

После этого объявления большой вопрос был в том, что будет с их двумя общими детьми, сыновьями Сашей и Миланом,потому как работа родителей вынуждала их жить в разных странах.

Так, Пике продолжил свою карьеру в «Барселоне», где у него был контракт до июня 2024 года, а Шакира продолжала музыкальную деятельность в Майами (США).

Шакира впервые рассказала, что переживает после развода

В конце концов после 13 часов разбирательств 7 ноября стороны пришли к соглашению. Так, дети отправятся с Шакирой в Майами, а проживающий в Испании Пике сможет посещать их в любое время.

Такое решение было принято и для того, чтобы уберечь детей от пристальное внимание, которое постоянно приковано к ним в Испании.

Ранее мы писали о том, что Шакира грозила раскрыть личные секреты Пике.

Звёзды,Видео,Жерар Пике,Шакира,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители