Шакире удалось сохранить опеку над детьми после развода с Пике

Прошло пять месяцев с тех пор, как в июне прошлого года колумбийская певица Шакира и испанский футболист Жерар Пике объявили о своем расставании после 12 лет отношений и двух общих детей.

После этого объявления большой вопрос был в том, что будет с их двумя общими детьми, сыновьями Сашей и Миланом,потому как работа родителей вынуждала их жить в разных странах.

Так, Пике продолжил свою карьеру в «Барселоне», где у него был контракт до июня 2024 года, а Шакира продолжала музыкальную деятельность в Майами (США).

В конце концов после 13 часов разбирательств 7 ноября стороны пришли к соглашению. Так, дети отправятся с Шакирой в Майами, а проживающий в Испании Пике сможет посещать их в любое время.

Такое решение было принято и для того, чтобы уберечь детей от пристальное внимание, которое постоянно приковано к ним в Испании.