"Врет с утра до вечера": мать Аршавина высказалась о Казьминой

Мать футболиста Андрея Аршавина по решению суда должна была получить компенсацию от бывшей невестки Алисы Казьминой. Но деньги так и не поступили на счет Татьяны Аршавиной, пишет “СтарХит”.
Экс-свекрови Казьмина должна вернуть почти два миллиона рублей за проживание с детьми в доме Аршавиных. В СМИ появилась новость о погашении долга, но Татьяна Ивановна назвала ее фейком.
“Ничего она не отдала и не собиралась. Мало ли что там написано. Пора бы уже понять, что это человек, который врет с утра до вечера всем и про всех”, — заявила мать футболиста.
Сторона Алисы Казьминой оказалась тоже в недоумении из-за распространившихся слухов. Об этом изданию заявила мать тяжелобольной женщины, Наталья Сарычева. Она косвенно подтвердила, что долг пока не исчерпан.
Ранее мы писали, почему Аршавина оказалась в суде.