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2 часа назад

Мать Аршавина не получила компенсацию от бывшей невестки Казьминой

Мира Маркина

Мать футболиста Андрея Аршавина по решению суда должна была получить компенсацию от бывшей невестки Алисы Казьминой. Но деньги так и не поступили на счет Татьяны Аршавиной, пишет “СтарХит”.

"Врет с утра до вечера": мать Аршавина высказалась о Казьминой
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Экс-свекрови Казьмина должна вернуть почти два миллиона рублей за проживание с детьми в доме Аршавиных. В СМИ появилась новость о погашении долга, но Татьяна Ивановна назвала ее фейком.

“Ничего она не отдала и не собиралась. Мало ли что там написано. Пора бы уже понять, что это человек, который врет с утра до вечера всем и про всех”, — заявила мать футболиста.

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Сторона Алисы Казьминой оказалась тоже в недоумении из-за распространившихся слухов. Об этом изданию заявила мать тяжелобольной женщины, Наталья Сарычева. Она косвенно подтвердила, что долг пока не исчерпан.

Ранее мы писали, почему Аршавина оказалась в суде.

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