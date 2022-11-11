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2 часа назад

Домработница Пугачевой объяснила причуды Киркорова

Мира Маркина

Бывшая домработница Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова Людмила Дороднова объяснила причуды поп-короля российской эстрады. Своим мнением женщина поделилась в беседе с "MK.ru".

Домработница Пугачевой объяснила причуды Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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За последнее время артист не единожды оказывался в новостных сводках. Не так давно на концерте в Ташкенте Киркоров оскорбил певицу Наргиз, а во время выступления в Алматы ударил букетом цветов члена своей команды.

По мнению Дородновой, поведение певца обусловлено усталостью и стрессом. Однако Людмила подчеркнула, что обижаться на артиста не стоит, поскольку Филипп по натуре добрый человек:

"Всякое бывает. Наверняка, ему кто-нибудь настроение испортил. Такое бывает с каждым. Тем более, что Филипп — творческий человек".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Киркоров планирует вечеринки для взрослых в своем новом пентхаусе.

Звёзды,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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