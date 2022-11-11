Самбурская призналась в желании усыновить ребенка

В youtube-шоу "Стрелец-Молодец" Настасья Самбурская рассказала о том, как хотела усыновить ребенка.
По словам звезды, мысли об усыновлении посещали ее во время отношений с Александром Ивановым:
"Да, допускала. Мы когда с Сашей Ивановым встречались, мы об этом разговаривали. Были такие мысли".
Однако в данный момент актриса не уверена, что решится на усыновление. Самбурская отметила, что для этого шага ей необходимы определенные условия:
"Не знаю, решусь ли я на это. Когда я это говорила, была в полной уверенности, что так сделаю. А сейчас понимаю, если у меня будут время и определенные жилищные условия, постоянные финансы, то почему это не сделать".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Самбурская раскрыла свою мотивацию заниматься спортом.