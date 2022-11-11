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1 час назад

Самбурская призналась в желании усыновить ребенка

Мира Маркина

В youtube-шоу "Стрелец-Молодец" Настасья Самбурская рассказала о том, как хотела усыновить ребенка.

Самбурская призналась в желании усыновить ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам звезды, мысли об усыновлении посещали ее во время отношений с Александром Ивановым:

"Да, допускала. Мы когда с Сашей Ивановым встречались, мы об этом разговаривали. Были такие мысли".

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Однако в данный момент актриса не уверена, что решится на усыновление. Самбурская отметила, что для этого шага ей необходимы определенные условия:

"Не знаю, решусь ли я на это. Когда я это говорила, была в полной уверенности, что так сделаю. А сейчас понимаю, если у меня будут время и определенные жилищные условия, постоянные финансы, то почему это не сделать".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Самбурская раскрыла свою мотивацию заниматься спортом.

Звёзды,Александр Иванов,Настасья Самбурская,
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