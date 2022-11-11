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44 минуты назад

Жена шеф-повара Константина Ивлева показала живот после пластики

Катя Кобышева

Новая жена известного российского шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева активно занимается улучшением своей внешности. На этот раз изменениям подверглась фигура - Валерия Куденкова решилась на операцию по уменьшению талии.

Девушка не стала скрывать от подписчиков свою операцию, а наоборот поделилась результатами. Она сняла видео и опубликовала в соцсети.

«Сбылась мечта человека. Я сделала узкую талию! В корсете нужно ходить три месяца. Это до января. И уже тогда на наших любименьких Мальдивах я буду звездить своей новой талией. Еще я убрала диастаз. Очень крутые ощущения теперь, ощущаю, что все собрано и плотно. Теперь я от вас ничего не скрываю. Можно не прятаться и не снимать только лицо. Показываю все, как есть», – сообщила Валерия.

Операция была выполнена по методу Кудзаева: нижние пары ребер через разрезы на спине надсекают и надламывают. После заживления талия уменьшается на 6-10 сантиметров.

Жена шеф-повара Константина Ивлева призналась в страшном диагнозе

Подписчики в комментариях не слишком поддержали девушку в ее стремлении к совершенству. Но Валерия не стала реагировать на негатив.

Ранее Самбурская призналась в желании усыновить ребенка.

Звёзды,Видео,Константин Ивлев,
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