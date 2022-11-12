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13 минут назад

Бузова вышла в свет в платье как у Брежневой

Мира Маркина

За нарядами звезд пристально следит публика, потому любая "осечка" потом еще долго обсуждается в Сети. Так, Ольга Бузова стала жертвой критики особо внимательных фанатов, появившись на дне рождения телеканала МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце в платье старой коллекции Giambattista Valli бренда H&M.

Бузова вышла в свет в платье как у Брежневой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И дело даже не в том, что платье не из новых коллекций, а в том, что лицом марки Giambattista Valli являлась Вера Брежнева, уже появлявшаяся в этом платье на публике еще три года назад. В то время наряд стоил около 25 тысяч рублей, сейчас же его можно найти на сайтах объявлений о продаже вещей "с рук" за более демократичную цену.

Кендалл Дженнер вышла в свет без белья в прозрачном платье

Ради справедливости стоит отметить, что ярко-красное платье из фатина со шлейфом и довольно откровенным декольте неплохо село на Ольгу Бузову, и она с удовольствием позировала фотографам.

Ранее "Рамблер" писал, что Бузова призналась в отсутствии интимной жизни.

Звёзды,Кендалл Дженнер,Вера Брежнева,Ольга Бузова,
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