Бузова вышла в свет в платье как у Брежневой

За нарядами звезд пристально следит публика, потому любая "осечка" потом еще долго обсуждается в Сети. Так, Ольга Бузова стала жертвой критики особо внимательных фанатов, появившись на дне рождения телеканала МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце в платье старой коллекции Giambattista Valli бренда H&M.
И дело даже не в том, что платье не из новых коллекций, а в том, что лицом марки Giambattista Valli являлась Вера Брежнева, уже появлявшаяся в этом платье на публике еще три года назад. В то время наряд стоил около 25 тысяч рублей, сейчас же его можно найти на сайтах объявлений о продаже вещей "с рук" за более демократичную цену.
Ради справедливости стоит отметить, что ярко-красное платье из фатина со шлейфом и довольно откровенным декольте неплохо село на Ольгу Бузову, и она с удовольствием позировала фотографам.
Ранее "Рамблер" писал, что Бузова призналась в отсутствии интимной жизни.