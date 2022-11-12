Бузова вышла в свет в платье как у Брежневой

И дело даже не в том, что платье не из новых коллекций, а в том, что лицом марки Giambattista Valli являлась Вера Брежнева, уже появлявшаяся в этом платье на публике еще три года назад. В то время наряд стоил около 25 тысяч рублей, сейчас же его можно найти на сайтах объявлений о продаже вещей "с рук" за более демократичную цену.