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57 минут назад

Эксперты назвали самых востребованных артистов на новогодних корпоративах в 2023 году

Мира Маркина

Эксперты в сфере мероприятий раскрыли имена самых востребованных артистов на новогодних корпоративах в 2023 году. Об этом сообщают "Известия".

Раскрыты самые востребованные артисты на новогодних корпоративах в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы видим, что очень вырос интерес к артистам, определившим свою патриотическую позицию. Например, SHAMAN. Его заказывают",

– отметила президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля.

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Организатор мероприятий Али Левшин также добавил, что популярностью пользуются Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров и Олег Газманов.

Главный редактор ИА InterMedia Евгений Сафронов подчеркнул, что приближенные к власти компании начали запрашивать тексты песен певцов перед выступлениями.

Ранее "Рамблер" рассказывал, от каких комплексов страдают мировые звезды.

Звёзды,Евгений Сафронов,Олег Газманов,Григорий Лепс,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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