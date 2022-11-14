Раскрыты самые востребованные артисты на новогодних корпоративах в 2023 году

Эксперты в сфере мероприятий раскрыли имена самых востребованных артистов на новогодних корпоративах в 2023 году. Об этом сообщают "Известия".
"Мы видим, что очень вырос интерес к артистам, определившим свою патриотическую позицию. Например, SHAMAN. Его заказывают",
– отметила президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля.
Организатор мероприятий Али Левшин также добавил, что популярностью пользуются Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров и Олег Газманов.
Главный редактор ИА InterMedia Евгений Сафронов подчеркнул, что приближенные к власти компании начали запрашивать тексты песен певцов перед выступлениями.
Ранее "Рамблер" рассказывал, от каких комплексов страдают мировые звезды.