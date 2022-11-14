Экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев раскритиковал Киркорова после скандала в бутике.
Несколько дней назад поп-король отечественной сцены появился в шоу "Алена, блин!". В одном из эпизодов артист оказался в бутике, где пригрозил продавцам устроить скандал, если они не пустят его в закрытый отдел.
Солнцева возмутило такое поведение певца:
"Алена Блин показала нам всем, какой Киркоров мелочный. Она показала его отношение к людям, его вот это высокомерие к маленьким людям, которые работают, его обслуживают, продают ему товары".
Рустама так поразил стиль общения звезды, что он был весьма резок в своих высказываниях:
"Вы только представьте, ездит эта чувырла лупатая по свету и продавцам из бутиков делает замечания, нападает на них, заявляет им, что он большая русская звезда и сейчас будет скандал".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Бедрос Киркоров рассказал о проведенной операции на сердце.