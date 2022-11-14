Бритни Спирс рассказала, что отец «пытался ее убить»

Бритни Спирс год назад освободилась от многолетней опеки своего отца после долгих судебных разбирательств и теперь раскрыла подробности своей жизни в соцсетях.

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40-летняя обладательница Грэмми написала, что ей казалось, что отец пытался ее убить.

"Я говорила об этом несколько раз, у меня есть доказательства и свидетели того, что он сделал", - написала Бритни.

Бритни рассказала, как она была вынуждена работать «семь дней в неделю» и не могла даже сама покупать себе вещи. Всем ее имуществом и жизнью распоряжался отец.

Сейчас звезда впервые за «почти 15 лет» получила свою собственную карту, чтобы совершать покупки самостоятельно, и в этот момент у нее буквально тряслись руки:

"Мои ноги и руки тряслись 15 минут после того, как я что-то купила впервые сама. Я не уверена, почему. Честно не знаю! Как смеет какое-либо государство или нация предоставлять какому-либо мужчине или женщине право пользоваться моим имуществом от моего имени?".