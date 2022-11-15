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59 минут назад

Вдова Пьера Нарцисса рассказала об их ужасающих сексуальных ритуалах

Катерина Саломе

Супруга артиста Пьера Нарцисса Валерия раскрыла жуткие подробности их интимной жизни. В шоу «Битва экстрасенсов» она рассказала, как они с мужем пили кровь друг друга.

Вдова Нарцисса рассказала об их ужасающих сексуальных ритуалах
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Во время программы маги заявили, что в жилах Валерии течет кровь умершего Пьера. Женщина подтвердила эти слова, рассказав о необычных сексуальных играх с мужем. По ее словам, они с супругом набирали в шприцы свою кровь, наливали в стакан и давали друг другу ее выпить.

Вдова Пьера Нарцисса хочет родить от его сына

Также колдуны отметили, что некогда Нарцисс обращался за помощью к их коллегам с целью вернуть любимую супругу. Валерия призналась, что не знала об этом, но допускает, что это возможно.

Ранее мы писали о том, что любовница Пьера Нарцисса подралась с его женой.

Звёзды,Пьер Нарцисс,
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