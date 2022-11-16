Вдова Жванецкого рассказала, на что живет после смерти сатирика

Два года назад из жизни ушел Михаил Жванецкий. Овдовевшая супруга сатирика Наталья Валерьевна рассказала, на какие средства живет после смерти мужа, пишет StarHit.
По словам Жванецкой, супруг сделал все, чтобы она ни в чем не нуждалась. Наталья Валерьевна стала единственной наследницей, которой досталось не только имущество мужа, но и плоды его интеллектуальной деятельности. Выходит, после смерти сатирика все авторские отчисления получает вдова.
Жванецкий еще при жизни решил оставить все наследие жене. Как сообщает 56-летняя вдова, сделал он это, чтобы не поссорить детей. Да и в целом артист считал странным, что дееспособные дети будут жить за счет отчислений, оставшихся от родителей.
Ранее в материале "Рамблера" вдова Бориса Грачевского показала их общего сына Филиппа.