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2 часа назад

Анастасия Костенко не может оправиться после третьих родов и "собирает себя по частям"

Диана Товсепова

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, в своих соцсетях, отвечая на вопрос о материнстве, рассказала, как она себя чувствует на самом деле.

Анастасия Костенко не может оправиться после родов и "собирает себя по частям"
Фото: СоцсетиСоцсети

Девушка пожаловалась на свое состояние после третьих родов. После рождения третьего ребенка Костенко нужно время на восстановление, потому что она до сих пор не пришла в себя.

"Мне кажется, что каждый день я сражаюсь за себя и собираю себя по частям", – призналась Костенко.

В то же время Анастасия все больше размышляет о реализации своего проекта и борется с установкой «жить для других».

По словам девушки, за сверхальтруизм ее ругает психолог, заставляя ставить на первое место себя, тогда как Костенко всегда старалась делать что-то для других.

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Ранее мы писали о том, что предложил Тарасов своей экс-супруге.

Звёзды,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
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