Анастасия Костенко не может оправиться после родов и "собирает себя по частям"

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, в своих соцсетях, отвечая на вопрос о материнстве, рассказала, как она себя чувствует на самом деле.
Девушка пожаловалась на свое состояние после третьих родов. После рождения третьего ребенка Костенко нужно время на восстановление, потому что она до сих пор не пришла в себя.
"Мне кажется, что каждый день я сражаюсь за себя и собираю себя по частям", – призналась Костенко.
В то же время Анастасия все больше размышляет о реализации своего проекта и борется с установкой «жить для других».
По словам девушки, за сверхальтруизм ее ругает психолог, заставляя ставить на первое место себя, тогда как Костенко всегда старалась делать что-то для других.
Ранее мы писали о том, что предложил Тарасов своей экс-супруге.