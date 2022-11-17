Ольга Орлова объяснила, как осмелилась рожать в 45

45-летняя телеведущая и певица Ольга Орлова недавно объявила о своей беременности и удивила этим многих.

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Несмотря на то, что многие считают позднюю беременность рискованной, сама Орлова не боится и ведет активный образ жизни, посещая светские мероприятия и отправляясь в поездки заграницу.

Однако подписчики все еще спрашивают Орлову, не боится ли она рожать в 45.

Женщина даже отвечает фанатам, объясняя, что она встретила мужчину своей мечты и поняла, что они оба мечтают о совместном ребенке..

При этом к беременности они подходили ответственно, сдав заранее все анализы и проведя необходимые обследования.

«Я здоровая женщина, доктор мной доволен, а что еще нужно?» — эмоционально отвечает певица.