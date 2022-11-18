Орлова раскрыла, как поправилась во время беременности

Певица Ольга Орлова совсем скоро станет матерью. За два месяца до предполагаемой даты родов артистка призналась подписчикам своих страниц в социальных сетях, насколько увеличился ее вес.

Напомним, о беременности певицы поклонники узнали в сентябре 2022 года. Тогда она опубликовала в своем профиле в одной из популярных социальных сетей видео, на котором был заметен округлившийся живот Ольги. Отцом второго ребенка стал бизнесмен Валерий.