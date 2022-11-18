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2 часа назад

Ольга Орлова рассказала, что набрала 10 килограммов во время беременности

Мира Маркина

Певица Ольга Орлова совсем скоро станет матерью. За два месяца до предполагаемой даты родов артистка призналась подписчикам своих страниц в социальных сетях, насколько увеличился ее вес.

Орлова раскрыла, как поправилась во время беременности
Фото: t.me/olgaorlova131177t.me/olgaorlova131177

Солистка первого состава “Блестящих” решилась на роды в 45 лет.

“Уже плюс 10 килограммов”, — заявила Орлова.

Ольга Орлова объяснила, как осмелилась рожать в 45

Напомним, о беременности певицы поклонники узнали в сентябре 2022 года. Тогда она опубликовала в своем профиле в одной из популярных социальных сетей видео, на котором был заметен округлившийся живот Ольги. Отцом второго ребенка стал бизнесмен Валерий.

Ранее “Рамблер” рассказывал о зависимости и пережитом абьюзе Надежды Ручка, коллеги Орловой.

Звёзды,Ольга Орлова,
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