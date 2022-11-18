Звезда “Ворониных” станет мамой в 19 лет

Звезда “Ворониных” (напомним, Ильюхина сыграла дочь главных героев Машу) долго скрывала беременность. Сейчас девушка на шестом месяце. Кто является отцом ребенка, Мария не раскрывает. О нем известно лишь то, что он не медийная персона.