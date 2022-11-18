Звезда “Ворониных” станет мамой в 19 лет

Российская актриса Мария Ильюхина впервые станет матерью, сообщает “СтарХит”.
Звезда “Ворониных” (напомним, Ильюхина сыграла дочь главных героев Машу) долго скрывала беременность. Сейчас девушка на шестом месяце. Кто является отцом ребенка, Мария не раскрывает. О нем известно лишь то, что он не медийная персона.
Новость о беременности девушка проиллюстрировала в своем блоге кадром с трогательной фотосессии.
В связи с наступившей беременностью Мария решила поставить актерскую карьеру на паузу. Однако бросать любимую профессию Ильюхина не планирует.
“Беременность мотивирует меня на дальнейший рост и творческие планы. Моя карьера в кино продолжится”, — заявила актриса.
Ранее “Рамблер” рассказывал, как поправилась беременная Ольга Орлова.