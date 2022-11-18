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1 час назад

Актриса Мария Ильюхина рассказала о беременности

Мира Маркина

Российская актриса Мария Ильюхина впервые станет матерью, сообщает “СтарХит”.

Звезда “Ворониных” станет мамой в 19 лет
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Звезда “Ворониных” (напомним, Ильюхина сыграла дочь главных героев Машу) долго скрывала беременность. Сейчас девушка на шестом месяце. Кто является отцом ребенка, Мария не раскрывает. О нем известно лишь то, что он не медийная персона.

Звезда Ворониных высказалась о пластических операциях

Новость о беременности девушка проиллюстрировала в своем блоге кадром с трогательной фотосессии.

Соцсети

В связи с наступившей беременностью Мария решила поставить актерскую карьеру на паузу. Однако бросать любимую профессию Ильюхина не планирует.

“Беременность мотивирует меня на дальнейший рост и творческие планы. Моя карьера в кино продолжится”, — заявила актриса.

Ранее “Рамблер” рассказывал, как поправилась беременная Ольга Орлова.

Звёзды,Мария Ильюхина,Ольга Орлова,
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