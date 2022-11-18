Солистка “Вороваек” рассказала правду об отравлении и “коме”

Светлана Ларионова стала гостьей шоу “Главный вопрос”. В студии солистка группы “Воровайки” впервые рассказала об отравлении, из-за которого артистка оказалась в медикаментозной коме, и пробуждении. Ее слова приводит СтарХит.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Ларионова объяснила, что лечь в больницу ее уговорили прибывшие на вызов медики. К ним певица обратилась с просьбой поставить капельницу. Вот как звезда шансона прокомментировала этот момент:

“Просто лежишь себе, капаешься, спишь. Но это не кома. Как я знаю, угрозы для жизни не было”.

Когда 39-летняя певица очнулась от медикаментозного сна, то была шокирована количеством звонков и сообщений, поступивших за все это время на ее телефон. В СМИ же появились новости о том, что артистка находится при смерти. Чтобы успокоить близких и уличить журналистов в обмане, Светлана записала видео.

Однако позитивная сторона у всей этой ситуации тоже была.

“Меня порадовало, сколько людей оказывается могут за меня переживать”, — призналась Ларионова.