Блогер Наталья Краснова рассталась с молодым мужем

В начале ноября блогер Наталья Краснова удивила поклонников заявлением о разводе. Многие подумали, что дело в возрасте супругов, ведь муж юмористки младше ее на 16 лет. Все оказалось не так просто, цитирует слова девушки StarHit.

По рассказу 42-летней Красновой, еще до замужества они с супругом договорились быть друг с другом честными и, если кто-то влюбится в человека на стороне, сразу сообщить об этом. Однако тогда блогер больше переживала за чувства избранника, а не за свои. По ее словам, в силу молодости он мог увлечься кем-то в любой момент. В итоге ситуация сложилась иначе.

"Я развелась, потому что влюбилась в другого мужчину. Я честно призналась в этом мужу", — сказала Краснова.

При этом юмористка отметила, что физически законному супругу она не изменила, но забыть о вспыхнувших чувствах уже точно не сможет.