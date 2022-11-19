Варнава опубликовала видео в белье и вызвала споры в сети

Екатерина Варнава опубликовала видео в соцсетях, на котором предстала в откровенном образе, и вызвала споры в сети.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Звезда Comedy Woman облачилась в белое нижнее белье и чулки. Артистка также накинула на плечи пиджак и дополнила образ белыми туфлями на шпильках.

Соцсети

Многие подписчики восхитились стройной фигурой Варнавы:

«Это законно иметь такие красивые ноги?»,

«Вот это тело»,

«Как же хороша!».

Но нашлись и те, кому не понравился внешней вид Екатерины:

«Слишком худенькая»,

«Скелет»,