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48 минут назад

Варнава опубликовала видео в белье и вызвала споры в сети

Мира Маркина

Екатерина Варнава опубликовала видео в соцсетях, на котором предстала в откровенном образе, и вызвала споры в сети.

Варнава опубликовала видео в белье и вызвала споры в сети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда Comedy Woman облачилась в белое нижнее белье и чулки. Артистка также накинула на плечи пиджак и дополнила образ белыми туфлями на шпильках.

Актрису Екатерину Варнаву заподозрили в беременности после слов Хрусталева

Соцсети

Многие подписчики восхитились стройной фигурой Варнавы:

«Это законно иметь такие красивые ноги?»,

«Вот это тело»,

«Как же хороша!».

Но нашлись и те, кому не понравился внешней вид Екатерины:

«Слишком худенькая»,

«Скелет»,

«Будто неживая»

Ранее "Рамблер" рассказывал, может ли корректирующее белье смоделировать фигуру.

Звёзды,Екатерина Варнава,
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