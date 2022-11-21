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2 часа назад

Жасмин рассказала об ограничениях из-за гипотиреоза и анемии

Мира Маркина

Несколько лет назад у певицы Жасмин диагностировали серьезное эндокринологическое заболевание. В интервью “Аргументам и фактам” звезда рассказала, какие изменения диагноз внес в ее жизнь.

Жасмин рассказала об ограничениях из-за серьезного диагноза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам артистки, из-за диагностированного после третьих родов гипотиреоза ей пришлось основательно пересмотреть свое питание. Например, отказаться от мяса утки, баранины, а также молока животного происхождения. Свинину Жасмин не ест давно, так как это запрещено иудаизмом.

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Также певица призналась, что еще будучи подростком стала придерживаться низкокалорийного рациона. Сейчас помимо ограничений в питании для поддержания себя в форме Жасмин трижды в неделю занимается спортом. Иногда артистка прибегает к интервальному голоданию.

Ранее мы рассказывали об откровенном признании Кристины Асмус.

Звёзды,Кристина Асмус,
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