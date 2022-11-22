"Я была ребенком": Гулькина раскрыла правду об аборте в 16 лет

"Если бы Яна пришла ко мне в 15-16 лет (сейчас ей 23 года, — прим. ред.), я бы сказала ей: „Рожай!“ Сегодня сильно поменялось время, я бы сама воспитала этого ребенка, но вот пока меня бабушкой не делают, Может, это тоже бумерангом идет. Но что есть, то есть".