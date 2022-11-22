"Я была ребенком": Гулькина раскрыла правду об аборте в 16 лет

Солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина в эфире шоу "Судьба человека" вспомнила об аборте в 16 лет.
Первой любовью Наталии стал 17-летний Сергей Серафимов. Как-то раз они столкнулись с юношей в метро, а после Гулькина встретила Сергея в своем училище.
Отношения влюбленных развивались стремительно. Вскоре у 16-летней Наталии ухудшилось самочувствие, после чего она узнала о беременности. Однако родители Гулькиной настояли на аборте.
По словам звезды, Сергей предлагал ей оставить ребенка и убеждал, что им удастся справиться с воспитанием малыша, но Наталия не смогла пойти наперекор семье:
"Это все было бесполезно, потому что я действительно была ребенком, жила с родителями, они полностью меня содержали. Как я могла какие-то свои принимать решения? В общем, так вот сложилось. И уже после этого, конечно, нас с ним пути развели".
Сейчас у Гулькиной взрослые сын Алексей и дочь Яна. Певица еще не стала бабушкой, но очень надеется, что вскоре дети подарят ей внуков:
"Если бы Яна пришла ко мне в 15-16 лет (сейчас ей 23 года, — прим. ред.), я бы сказала ей: „Рожай!“ Сегодня сильно поменялось время, я бы сама воспитала этого ребенка, но вот пока меня бабушкой не делают, Может, это тоже бумерангом идет. Но что есть, то есть".
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