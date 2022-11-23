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1 час назад

Куценко признался, что не живет с женой и детьми

Мария Каткова

Российский актер Гоша Куценко признался, что живет со своей супругой в гостевом браке, он — в Москве, а она с детьми — за городом. Об этом сообщает "Пятый канал".

Куценко признался, что не живет с женой и детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда заявил, что такой формат отношений позволяет супругам сохранять чувства уже на протяжении 20 лет. Он отметил, что гостевой брак зародился у них еще в начале романа.

Куценко также заявил, что дочери знают о нем, дружат с ним и любят его. Однако он добавил, что очень редко видит своих детей. Актер также отметил, что не сомневается в верности своей супруги.

Как бы выглядели звезды прошлого, если бы жили в наше время

Он заявил, что супругам комфортно жить именно в таком формате в том числе из-за разных графиков. Так, когда знаменитость только возвращается со съемок, его супруга уже просыпается и ведет дочерей в школу.

"Может, мы так долго живем вместе, потому что между нами расстояние", — заключил он.

Ранее сообщалось, что звезда Comedy Woman продала квартиру, чтоб погасить долги.

Звёзды,Гоша Куценко,
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