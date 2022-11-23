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1 час назад

Наталья Подольская: Владимир Пресняков страдает от постковидных осложнений

Мария Каткова

Певица Наталья Подольская завила, что ее супруг Владимир Пресняков борется с осложнениями после коронавируса. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Пресняков страдает от постковидных осложнений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подольская поделилась кадрами у моря, но, как заявила звезда, отдых ей нужен для восстановления. Она пожаловалась, что похудела после съемок на "Ледниковом периоде".

Подольская откровенно рассказала о войне между сыновьями

Также артистка отметила, что Владимир Пресняков не полетел с ней в отпуск из-за того, что борется с осложнениями после коронавируса. Сам он после болезни рассказывал, что переболел в очень тяжелой форме.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков рассказал, как раздражал семью пением.

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