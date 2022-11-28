Бывшая партнерша фигуриста Чернышова потеряла с ним связь

Петр Чернышев на старте своей спортивной карьеры выступал в паре с фигуристкой Наоми Ланг. Молодым людям приписывали роман. Фигуристы общались на протяжении долгих лет, но недавно ситуация изменилась.

В личном блоге Наоми опубликовала пост, в котором сообщила, что не может связаться с коллегой. Ранее фигуристы поздравляли друг друга с днем рождения. Но вот уже два года Петр не отвечает на сообщения Наоми. 43-летняя спортсменка отметила, что считает Чернышова названым братом и беспокоится о нем.

“Понимаю, времена с Россией тяжелые, но хочу услышать от моего партнера по катанию, что с его женой и дочкой все хорошо!”, – написала фигуристка.

Судя по тексту публикации, Наоми в курсе, что нынешняя супруга фигуриста – Анастасия Заворотнюк – борется за жизнь. Но больше о ситуации в семье Петра Чернышова ей не известно.