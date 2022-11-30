Киркоров признался, что использовал двойника

Артист Филипп Киркоров признался, что прибегал к услугам своего двойника. Об этом сообщает Blitz+.

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По словам Киркорова, у него есть очень хорошие двойники, которые талантливо изображают поп-короля на сцене. Он также раскрыл тайну о том, что однажды двойник выручал его в экстренной ситуации.

Однако когда именно вместо Киркорова выходил двойник — неизвестно, так как все карты он раскрывать не стал. Артист заверил, что расскажет обо всем в книге-автобиографии, которую выпустит на пенсии.