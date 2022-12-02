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1 час назад

"Дом, где совершают убийства": подписчики описали особняк Кардашьян

Мира Маркина

Популярная американская телезвезда Ким Кардашьян украсила балкон своего особняка в преддверии рождественских праздников высокими елями и гирляндами и продемонстрировала результаты в своих социальных сетях.

"Дом, где совершают убийства": подписчики описали особняк Кардашьян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подписчики звезды, наверняка к удивлению самой Ким, не бросились восторгаться красотой звездного дома и его территории. Напротив, большинство пользователей сошлись на мнении, что дом выглядит жутковато. Кто-то даже прокомментировал снимки так:

«Немного похоже на дом, в котором совершают убийства».

Некоторые также отметили, что находится в таком доме им было бы некомфортно, а его размеры и вовсе внушают страх.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон снова вместе?

Однако сама Ким Кардашьян рассказала, что украшает подобным образом свой дом ежегодно и всегда крайне довольна результатом.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Кардашьян и Уэст согласовали развод.

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