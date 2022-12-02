"Дом, где совершают убийства": подписчики описали особняк Кардашьян

Популярная американская телезвезда Ким Кардашьян украсила балкон своего особняка в преддверии рождественских праздников высокими елями и гирляндами и продемонстрировала результаты в своих социальных сетях.

Подписчики звезды, наверняка к удивлению самой Ким, не бросились восторгаться красотой звездного дома и его территории. Напротив, большинство пользователей сошлись на мнении, что дом выглядит жутковато. Кто-то даже прокомментировал снимки так:

«Немного похоже на дом, в котором совершают убийства».

Некоторые также отметили, что находится в таком доме им было бы некомфортно, а его размеры и вовсе внушают страх.

Однако сама Ким Кардашьян рассказала, что украшает подобным образом свой дом ежегодно и всегда крайне довольна результатом.