"Было непросто": Соколовский рассказал об обилии корпоративов

Популярный певец Влад Соколовский пообщался с порталом PROZvezd, где поделился воспоминанием о том, как однажды дал сразу 8 концертов за новогоднюю ночь.
«Бывало, что встречал Новый год в самолете, в машине на трассе и в поезде. А однажды у нас в Новогоднюю ночь было восемь концертов. Мы с десяти вечера до семи утра ездили и всех поздравляли. Физически было непросто, но в этом определенно был свой шарм», — поделился молодой артист.
Также Соколовский признался, что подобная встрече Нового года ему не совсем по душе. В его семье существует давняя традиция _ встречать главный праздник в году в кругу семьи. Влад искренне надеется, что в этот раз ему удастся следовать ей, а не проводить ночь в дороге или с микрофоном на чьем-то корпоративе.
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