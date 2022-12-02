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1 час назад

"Было непросто": Соколовский рассказал об обилии корпоративов

Мира Маркина

Популярный певец Влад Соколовский пообщался с порталом PROZvezd, где поделился воспоминанием о том, как однажды дал сразу 8 концертов за новогоднюю ночь.

"Было непросто": Соколовский рассказал об обилии корпоративов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бывало, что встречал Новый год в самолете, в машине на трассе и в поезде. А однажды у нас в Новогоднюю ночь было восемь концертов. Мы с десяти вечера до семи утра ездили и всех поздравляли. Физически было непросто, но в этом определенно был свой шарм», — поделился молодой артист.

Также Соколовский признался, что подобная встрече Нового года ему не совсем по душе. В его семье существует давняя традиция _ встречать главный праздник в году в кругу семьи. Влад искренне надеется, что в этот раз ему удастся следовать ей, а не проводить ночь в дороге или с микрофоном на чьем-то корпоративе.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, что Ивлеева пошутила о старости и вызвала споры среди подписчиков.

Звёзды,Влад Соколовский,
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