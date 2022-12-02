"Было непросто": Соколовский рассказал об обилии корпоративов

«Бывало, что встречал Новый год в самолете, в машине на трассе и в поезде. А однажды у нас в Новогоднюю ночь было восемь концертов. Мы с десяти вечера до семи утра ездили и всех поздравляли. Физически было непросто, но в этом определенно был свой шарм», — поделился молодой артист.