Волочкова столкнулась с нынешней женой Вдовина

На одном из мероприятий, которые посетила балерина вечером в четверг, 1 декабря, она столкнулась с нынешней женой своего бывшего супруга Игоря Вдовина Еленой Николаевой, сообщает «7 дней».

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Обстановка накалилась, поскольку всем известно, что от своего бывшего мужа Волочкова требует возврат долга в несколько миллионов.

Ситуацию спасло лишь то, что Николаева приехала на мероприятие одна, в противном случае, скандала вряд ли удалось бы избежать.