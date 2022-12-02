Волочкова столкнулась с нынешней женой Вдовина

На одном из мероприятий, которые посетила балерина вечером в четверг, 1 декабря, она столкнулась с нынешней женой своего бывшего супруга Игоря Вдовина Еленой Николаевой, сообщает «7 дней».
Обстановка накалилась, поскольку всем известно, что от своего бывшего мужа Волочкова требует возврат долга в несколько миллионов.
Ситуацию спасло лишь то, что Николаева приехала на мероприятие одна, в противном случае, скандала вряд ли удалось бы избежать.
В этот же раз Волочкова предпочла игнорировать Николаеву, делала вид, что совершенно ее не замечает, а оказавшись поблизости, поворачивалась к ней спиной.