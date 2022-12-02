Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Анастасия Волочкова столкнулась с нынешней женой Игоря Вдовина на мероприятии

Мария Кимакович

На одном из мероприятий, которые посетила балерина вечером в четверг, 1 декабря, она столкнулась с нынешней женой своего бывшего супруга Игоря Вдовина Еленой Николаевой, сообщает «7 дней».

Волочкова столкнулась с нынешней женой Вдовина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обстановка накалилась, поскольку всем известно, что от своего бывшего мужа Волочкова требует возврат долга в несколько миллионов.

Волочкова рассказала правду о браке с миллиардером

Ситуацию спасло лишь то, что Николаева приехала на мероприятие одна, в противном случае, скандала вряд ли удалось бы избежать.

В этот же раз Волочкова предпочла игнорировать Николаеву, делала вид, что совершенно ее не замечает, а оказавшись поблизости, поворачивалась к ней спиной.

Ранее Волочкова отметила, что ее шпагат уместен не везде.

Звёзды,Елена Николаева,Игорь Вдовин,Анастасия Волочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители