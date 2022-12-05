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2 часа назад

Анита Цой рассказала, почему заключила брачный договор с мужем спустя 25 лет

Мира Маркина

Известная российская певица Анита Цой в телевизионной программе "Звезды сошлись" призналась, что была вынуждена заключить брачный договор со своим супругом спустя 25 лет их семейной жизни.

Цой рассказала, почему заключила брачный договор спустя 25 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я пришла к выводу, что брачный договор несет в себе определенные правильные истории. Если случится развод, я думаю, что брачный договор поможет проще разойтись», — призналась певица.

Катина призналась, заключала ли брачный контракт с мужем-миллионером

Певица состоит в браке с Сергеем Цоем уже 32 года, а в их семье растет сын, названный Сергеем в честь своего отца. Супруги не планируют разводиться и счастливо живут вместе, однако решение заключить договор, по словам артистки, было вынужденным и принятым не ею одной. Цой отметила, что подобный документ в их семье можно считать обыкновенной формальностью.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Кардашьян и Уэст согласовали развод.

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