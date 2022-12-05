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1 час назад

Лолита рассказала, как ей удалось похудеть

Мира Маркина

Популярная певица Лолита Милявская побывала на вручении премии "Дорожного радио" в Санкт-Петербурге. Там звезда поделилась секретом, как ей удалось быстро избавиться от лишнего веса, который, ко всему прочему, не возвращается обратно.

Лолита призналась, что для успешной работы над собой и своим телом ей пришлось посетить врача-эндокринолога. По словам артистки, этот способ эффективнее и безопаснее всего, ведь после проведения всех необходимых обследований, врач назначил ей подходящие препараты и дал индивидуальные рекомендации по питанию.

Лолита случайно проговорилась о новом возлюбленном

Звезда отметила, что никогда не худела с помощью глистов, как, по некоторым слухам, это делала греческая певица Мария Каллас. По ее мнению, это такая же чушь, как и всякого рода "волшебные таблетки" для избавления от лишнего веса, в которые Лолита не верит.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Лолиту чуть не обокрали мошенники.

Звёзды,Видео,Лолита Милявская,Мария Каллас,
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