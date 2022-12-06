"Сразу развожусь": почему Валерия не взяла фамилию мужа

Продюсер Иосиф Пригожин стал третьим мужем певицы Валерии. Если в двух предыдущих браках она брала фамилию мужей, то на этот раз не стала этого делать. Супруг артистки объяснил причину этого решения в беседе с «Пятым каналом».

По словам продюсера, свою роль в этом сыграло суеверие его жены. Валерия не стала рисковать, опираясь на прошлый неудачный опыт.

«Она сказала: "Как только беру фамилию мужа – сразу развожусь". Поэтому решила не брать на всякий случай», – объяснил Пригожин.

И действительно, как только звезда меняла паспорт в двух предыдущих браках, отношения тут же рушились. Поэтому, по словам Пригожина, она и осталась Панфиловой, выйдя за него замуж.