Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

"Сразу развожусь": почему Валерия не взяла фамилию мужа

Катерина Саломе

Продюсер Иосиф Пригожин стал третьим мужем певицы Валерии. Если в двух предыдущих браках она брала фамилию мужей, то на этот раз не стала этого делать. Супруг артистки объяснил причину этого решения в беседе с «Пятым каналом».

По словам продюсера, свою роль в этом сыграло суеверие его жены. Валерия не стала рисковать, опираясь на прошлый неудачный опыт.

«Она сказала: "Как только беру фамилию мужа – сразу развожусь". Поэтому решила не брать на всякий случай», – объяснил Пригожин.

«То, что я осталась жива, это какое-то чудо»: Валерия – о первом браке

И действительно, как только звезда меняла паспорт в двух предыдущих браках, отношения тут же рушились. Поэтому, по словам Пригожина, она и осталась Панфиловой, выйдя за него замуж.

Ранее мы писали о том, что Пригожин раскрыл стоимость своего дома в Швейцарии.

Звёзды,Видео,Валерия,Иосиф Пригожин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители