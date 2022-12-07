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1 час назад

Клаудия Шиффер поделилась трогательным архивным снимком

Мира Маркина

Известная модель немецкого происхождения Клаудия Шиффер поделилась с подписчиками своей страницы в популярной социальной сети снимком из детства. Публикацию звезда мира моды приурочила к Дню Святого Николауса, который отмечается 6 декабря.

Клаудия Шиффер поделилась трогательным архивным снимком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На архивной фотографии запечатлена не только Клаудия. Также поклонники модели смогли увидеть, как в 1976 году выглядели ее мама и брат.

Соцсети

52-летняя Шиффер показала, как выглядела на заре карьеры

Фолловеры Шиффер поздравляли ее с Днем Святого Николауса в комментариях, а также восхищались атмосферой, переданной снимком. Некоторые подписчики супермодели признались, что ее праздничное фото напомнило об их собственном детстве.

Ранее мы рассказывали, с кем встречается Анна Семенович.

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