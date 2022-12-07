Эштон Кутчер раскрыл отношение к брату-инвалиду

Голливудский актер Эштон Кутчер стал героем одной из серий программы “Проверка с доктором Агусом”. Звезда фильмов “Джобс” и “Однажды в Вегасе” откровенно рассказал об отношениях с братом-близнецом. Актера процитировали в Entertainment Tonight.

Кутчер объяснил, что его брат-близнец с детства страдает от множественных заболеваний. У Майкла с трех лет есть диагноз “детский церебральный паралич”. Также он в подростковом возрасте пережил пересадку сердца (из-за инфекционного заболевания). Несколько лет спустя у мужчины обнаружили тромб.

Все эти несчастья стали причиной для долгих размышлений звездного брата и ощущения вины.

“Почему мне повезло родиться счастливым? (...) Все эти вещи [происходят], и ты думаешь: кто должен через это пройти? Почему я родился здоровым?”, – продолжает задаваться вопросами Эштон.

Актер также вспомнил, как однажды Майкл всерьез попросил не жалеть его, так как из-за этого он чувствовал себя униженным.