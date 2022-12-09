Пелагея удивила фанатов снимком без макияжа

Российская певица Пелагея активно ведет страницу в одной из популярных социальных сетей. Там артистка рассказывает о будущих концертах, а также иногда делится кадрами из личной жизни. Недавний пост Пелагеи приятно удивил ее фолловеров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Певица опубликовала снимок со своей дочерью Таисией. На Пелагее надет махровый халат, а на лице – ни грамма макияжа.

Соцсети

“Дома после съемок”, — такой подписью сопроводила фотографию Пелагея.

Подписчики артистки отметили, что ей очень к лицу “домашние” образы. Многие также были удивлены, как маленькая Таисия похожа на звездную маму.