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3 часа назад

Пелагея удивила фанатов снимком без макияжа

Мира Маркина

Российская певица Пелагея активно ведет страницу в одной из популярных социальных сетей. Там артистка рассказывает о будущих концертах, а также иногда делится кадрами из личной жизни. Недавний пост Пелагеи приятно удивил ее фолловеров.

Пелагея удивила фанатов снимком без макияжа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица опубликовала снимок со своей дочерью Таисией. На Пелагее надет махровый халат, а на лице – ни грамма макияжа.

Соцсети

“Дома после съемок”, — такой подписью сопроводила фотографию Пелагея.

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Подписчики артистки отметили, что ей очень к лицу “домашние” образы. Многие также были удивлены, как маленькая Таисия похожа на звездную маму.

Ранее мы рассказывали о перепалке между Асмус и Харламовым в соцсетях.

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