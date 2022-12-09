Бывшая девушка Тимати показала лицо без филлеров

Модель и блогер Анастасия Решетова рассказала в своем Telegram-канале о решении отказаться от популярных бьюти-процедур. Свое лицо без “поддержки” она продемонстрировала подписчикам.

Фото: T.me/anastasia_reshet T.me/anastasia_reshet

Решетова заявила, что пришла к гармонии со своей внешностью. Модели захотелось больше естественности.

“Прибегать к травматизации кожи, глубоким аппаратным процедурам и инъекциям я буду только в случае, если более естественным методом ситуацию не исправить”, — пообещала Анастасия.

T.me/anastasia_reshet

По мнению модели, кожа привыкает к таким процедурам. К косметологии Решетова решила прибегнуть только в зрелом возрасте, “своевременно”, так как боится испортить лицо преждевременными мерами.

Также Решетова призвала фолловеров следовать ее примеру.