Ивлеева все еще мечтает вернуть бывшего

Одна из самых популярных девушек страны, блогер Настя Ивлеева пошутила (или нет?) о том, что не против восстановить отношения со своим бывшим мужем, музыкантом Элджеем. Шуткой она поделилась с подписчиками своего Telegram-канала.

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На самом деле слухи о воссоединении пары ходят давно, масла в огонь подливает еще и тот факт, что иногда бывшие муж и жена появляются вместе.

«Кто я?!» — Настя Ивлеева. «Чего я хочу?!» — попробовать возобновить отношения с бывшим! «Как его зовут?» - Леша. «Когда ты этого хочешь?!» — Прямо сейчас! «А может не…» — Заткнись!» — написала Настя Ивлеева.

Напомним, что их брак продлился два года, а в 2021 году они объявили о разводе. Позже Настя Ивлеева признавалась, что развод дался ей очень тяжело.