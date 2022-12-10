Земцова призналась в причине развода с Кристовским

Развод актрисы и музыканта состоялся еще весной 2022 года, но только сейчас Земцова рассказала о причинах расставания с мужем. Актрису цитирует StarHit.

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Земцова отметила, что инициатором развода была она. И тому было несколько причин. Во-первых, супруг не хотел, чтобы для Натальи работа и карьера были в приоритете. Но, как признается актриса, у нее не слишком получается даже дома отключаться о работы. Она постоянно говорит о съемках, ищет новые идеи. Кристовский жену в этом не поддерживал.

Кроме того, Земцова отметила, что Сергей пользовался успехом у женщин, несмотря на то что обольстителем отнюдь не был. Наталья призналась, что видела «огромное количество его женщин». В итоге, несколько раз попытавшись наладить отношения, актриса все же решилась на развод.

При этом Наталья отмечает, что они с Кристовским в любом случае будут встречаться в жизни: у пары есть общий ребенок.