Бритни Спирс ест торт с пола: видео

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс после недельного отсутствия опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)* видео, в котором ест торт с пола.

В новом посте певица в красном комбинезоне танцует под песню Santa Baby Эрты Китт, пьет шампанское из бутылки и ест торт с пола. В подписи к видео она объяснила, что всю неделю праздновала сорок первый день рождения.

Бритни Спирс в очередной раз удалила свой аккаунт 3 декабря. Когда через 7 дней она вернулась с новым роликом, то объяснила, что "случайно нажала не ту кнопку" и извинилась за низкое качество видео. Содержание поста она прокомментировала так:

"Вам немного неловко это смотреть? В этом вся суть!"