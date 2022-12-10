Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк уехала из России

Анна Заворотнюк покинула Россию на неопределенный срок, сообщает "ФедералПресс". В стране осталась ее мать, Анастасия Заворотнюк, которая лечится от онкологии.

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"Лечу в Стамбул, оттуда в Баку и потом в Дубай", – рассказала Анна Заворотнюк.

О состоянии здоровья ее матери ничего не известно, но, согласно данным телеграм-канала "Звездная пыль", с ней мог остаться муж.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк несколько лет борется с онкологическим заболеванием.