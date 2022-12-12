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34 минуты назад

Денис Клявер и Стас Костюшкин выпустят совместную песню в будущем году

Мира Маркина

Музыканты Стас Костюшкин и Денис Клявер заявили о возвращении на российскую сцену дуэта “Чай вдвоем”. Соответствующая новость появилась на сайте “Пятого канала”.

Денис Клявер сделал заявление о выпуске совместной композиции уже в будущем году.

“Мы решили повторить эксперимент под названием «Чай вдвоем» в следующем году. Слушатель того желает, а мы же все делаем ради них”, — объяснил артист.

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Стас Костюшкин подчеркнул, что это – коллаборация. Никто из артистов не намерен завершать сольную карьеру, развитием которой Клявер и Костюшкин занимались в течение последних нескольких лет.

Ранее “Рамблер” рассказывал о самой громкой свадьбе года.

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