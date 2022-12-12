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16 минут назад

Супруга Дмитрия Диброва призналась, сколько платит за коммуналку

Мира Маркина

Полина Диброва стала гостьей телепрограммы “Звезды сошлись” (НТВ). Супруга знаменитого телеведущего откровенно рассказала об их с Дмитрием быте.

Супруга Диброва призналась, сколько платит за коммуналку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Полина посетовала, что за услуги ЖКХ им приходится платить не менее 70 тысяч рублей ежемесячно.

“Если не выключать свет на улице на ночь, то это плюс 10 тысяч”, — привела пример Диброва.

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За воду семья не платит, так как имеет собственную скважину на участке. Еще одна статья расходов Дибровых – это зарплата персоналу. Полина заявила, что контролирует потребление ресурсов дома и оплату квитанций.

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