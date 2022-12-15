Лев Лещенко прокомментировал слухи о внебрачной дочери

Так, в этом году ходили слухи о том, что певец скрывает от общества внебрачную дочь.

Об этом СМИ рассказывал охранник, которого уволил артист. По его словам, Лещенко якобы нанял его именно для слежки за внебрачной дочерью.

Лещенко ответил на это тем, что слухов о нем ходит слишком много и они не имеют связи с реальностью. По его словам, люди могут придумывать все, что угодно. Но у любого человека не хватит нервов, чтобы на все это реагировать.