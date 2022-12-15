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1 час назад

Лев Лещенко прокомментировал слухи о внебрачной дочери

Диана Товсепова

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слухи о своей личной жизни.

Так, в этом году ходили слухи о том, что певец скрывает от общества внебрачную дочь.

Об этом СМИ рассказывал охранник, которого уволил артист. По его словам, Лещенко якобы нанял его именно для слежки за внебрачной дочерью.

Лещенко ответил на это тем, что слухов о нем ходит слишком много и они не имеют связи с реальностью. По его словам, люди могут придумывать все, что угодно. Но у любого человека не хватит нервов, чтобы на все это реагировать.

"Я никакие сплетни о себе не читаю, достаточно безразлично отношусь к ним", — заявил Лещенко.

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Ранее мы писали о том, что вдова Шатунова объяснила, зачем отказалась от песен мужа.

Звёзды,Видео,Лев Лещенко,
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