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17 минут назад

Певица Анна Семенович рассказала, как ее похитили на концерте

Катерина Саломе

Артисты часто попадают в нестандартные ситуации. Так, певица Анна Семенович рассказала, как однажды ее похитили после выступления. Ее слова приводит Prozvezd.info.

Семенович рассказала, как ее похитили на концерте
Фото: СоцсетиСоцсети

Исполнительница призналась, что это случилось на заре ее карьеры в группе «Блестящие». Мужчина, будучи в алкогольном опьянении, схватил ее прямо со сцены со словами «Какая симпатичная новенькая!», перекинул через плечо и понес в неизвестном направлении, вспоминает Семенович.

Семенович намекнула на скорую свадьбу

Урегулировать ситуацию, по ее словам, помогли сотрудники ЧОП. Им удалось «вырвать» артистку из рук буйного похитителя.

«На следующее утро он извинился, сказал, что перебрал, подарил букет цветов, и инцидент был исчерпан», — вспоминает звезда.

Ранее мы писали о том, что Семенович раскрыла свой способ борьбы с похмельем.

Звёзды,Анна Семенович,
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