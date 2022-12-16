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1 час назад

Певица Глюкоза рассказала об отношении к работе 15-летней дочери на корпоративах

Катерина Саломе

15-летняя дочь певицы Глюкозы Лидия пошла по стопам звездной матери. Девочка исполняет собственные песни под псевдонимом Ray, в том числе и на корпоративах. В беседе с «Газетой.Ru» артистка рассказала, как относится к дополнительному заработку наследницы.

Глюкоза полностью поддерживает дочь в ее начинаниях. Она считает, что зарабатывать в столь юном возрасте самостоятельно «это круто».

«Я сама начала зарабатывать достаточно рано. Это придает особую уверенность. Когда ты в раннем возрасте понимаешь какие-то твои таланты, успехи еще могут и финансово поддерживаться, по-моему, это прекрасно», — поделилась светская львица.

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Примечательно, что Лидии удается совмещать творчество и учебу. Ей, по словам матери, нравится изучать многие школьные предметы.

«Мы на нее не давим. Мне кажется, когда ты, наоборот, не говоришь ребенку, что он должен учиться, у него появляются амбиции на этот счет. Дочку мы поддерживаем в учебе, и она нас радует», — резюмировала Глюкоза.

Ранее мы писали о том, что Глюкоза рассказала о детстве в неблагополучной семье.

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